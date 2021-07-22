Ловушка для НАТО: Эксперт о военном потенциале Калининграда

До сих пор Россия вооружала Калининград лишь на время учений. Однако в случае если страны НАТО решатся развернуть рядом с территорией анклава свои ракеты, Россия даст молниеносный симметричный ответ. Об этом заявил «ПолитРоссии» военный эксперт и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов

По словам эксперта, уникальное географическое расположение региона, находящегося «внутри Европы», делает его удобным плацдармом для любых атак по европейской территории. Это, естественно, понимают и в НАТО.

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Как подчеркнул Кнутов, России в принципе не нужны в Калининграде «Искандеры», поскольку есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые уже работают по морским целям, а после испытаний будут представлять угрозу и для наземных целей.

То есть в принципе острой необходимости в размещении ракет средней и меньшей дальности у нас нет. То есть мы фактически загнали НАТО в ловушку в Калининграде — если они развернут свои РСМД, мы ответим им куда более страшным оружием, — резюмирует Кнутов.

Он также добавил, что благодаря ракетам «Кинжал», у которых максимальная дальность снарядов доходит до трёх тысяч километров, в пределах досягаемости российской армии окажется не только Великобритания , но и вся Западная Европа — то есть большинство членов НАТО.

Вооруженные силы Великобритании начнут отрабатывать маневры по рассредоточению авиации в связи с якобы существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области . Об этом в среду в интервью газете The Daily Telegraph заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

"Мы будем учиться рассредоточению", - отметил военачальник, добавив, что в случае размещения крылатых ракет РФ в Калининградской области Великобритания "будет находиться в радиусе" поражения.

В связи с этим Лондон намерен проводить учения по рассредоточению авиации, в рамках которых планируются посадки самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон указал, что подобные маневры отрабатывались в королевских ВВС еще во времена холодной войны.

Британский военачальник объявил о предстоящих учениях под названием Exercise Agile Stance в ходе посещения базы Тихоокеанского флота ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. По его словам, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолетов.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Уигстон.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области была бы "шагом наверх по лестнице эскалации". "Россия обладает очень изощренными системами противовоздушной обороны (ПВО). Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе", - утверждал начальник штаба ВВС Великобритании.

"Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком. У нас не было нужды инвестировать в это. Теперь подход меняется", - сказал он.

О крылатых ракетах в Европе

С 1987 по 2019 год между Москвой и Вашингтоном действовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавший сторонам иметь баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км. В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин предложил лидерам ряда стран, в том числе членов НАТО, ввести мораторий на развертывание таких ракет в Европе и других регионах, но Соединенные Штаты фактически отвергли эту инициативу.

Впоследствии Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства". Он также подчеркнул актуальность призыва к странам НАТО объявить встречный мораторий и заявил о готовности "к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон".

Президент России предложил конкретные варианты деэскалации ситуации. В первую очередь речь идет о взаимных проверках объектов, которые вызывают наибольшую озабоченность сторон. Для российской стороны это комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Mk 41 в Польше и Румынии - хотя США многократно заверяли, что там могут базироваться только зенитные ракеты, теоретически в таких установках можно размещать и крылатые.

Для Запада это крылатые ракеты 9М729, которые, как считают Вашингтон и его союзники, имеют потенциальный радиус больше 500 км, а значит, нарушали ДРСМД. Путин предложил допустить инспекторов на военные объекты в Калининградской области с тем, чтобы те могли убедиться, что таких ракет там нет.

Американские военные нуждаются в современной технике и дорогостоящем оружии для победы НАТО над Россией. Об этом заявил бывший глава Европейского командования Вооружённых сил США и бывший Верховный главнокомандующий Объединённых Вооружённых сил Альянса Филип Бридлав , пишет «ПолитРоссия».

По мнению американского генерала, эффективное сдерживание России будет бесполезно без достаточного финансирования, ориентированного на правильные приоритеты.

Он считает, что помочь в этом могут поставки в ВВС США и союзникам по НАТО истребителей пятого поколения F-35, а старые при этом следует отправить на пенсию.

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Устаревшие платформы — самолёты четвёртого поколения, разработанные в разгар холодной войны, нужно снять с производства, — считает генерал ВВС США.

Ожидается, что в Европе будет размещено порядка 450 истребителей F-35, но это произойдёт не раньше 2030 года. Поэтому, по мнению Бридлава, делать это надо более быстрыми темпами. НАТО нуждается в оружейных платформах следующего поколения уже сейчас. Только при этом условии Альянс сможет эффективно противостоять России.

Вооружения, размещенные в Калининградской области, могут стать «болезненной занозой в боку НАТО» в случае военного конфликта с Россией. Об этом 21 июля написал американский военный эксперт Себастьян Роблин на сайте 19FortyFive.

Речь идет о российских ракетах дальнего действия, которые, как считает автор публикации, способны помешать перемещению сил альянса через Польшу и Литву. Кроме того, эксперт напомнил о разведывательных радарах под Калининградом, расположение которых даст возможность России контролировать действия противника и предсказывать его будущие шаги.

Роблин считает, что для нейтрализации «угрозы» стороны Калининградской области НАТО будет вынуждено начать «осаду и оккупацию» региона. Он также предположил, что конфликт РФ и альянса может вспыхнуть из-за прибалтийских республик.

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе, пишет Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA).

Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности (БРМД), способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Из публикации становится известным, что основными факторами победы НАТО, представляемой, в частности, Вооруженными силами (ВС) Польши, в гипотетическом конфликте в Калининградской области считаются «скорость и внезапность».

«Силы, собранные на российской границе, должны пересечь густо заросшую лесом местность, полную озер», — говорится в статье.

Там же отмечается, что «перемещение (из города Гусев — прим. «Ленты.ру») русской артиллерии и концентрированный заградительный огонь могли бы эффективно остановить наступление поляков еще до пересечения границы».

Для уничтожения «Искандеров» предлагается использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов.

Для нанесения непоправимого ущерба Балтийскому флоту, согласно публикации, могут использоваться норвежские ракеты Naval Strike Missile (NSM) и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. «В этом случае Балтийский флот России может быть ликвидирован в долгосрочной перспективе. Неспособные выйти из Балтийска и уязвимые для артиллерийского огня портовая инфраструктура и корабли будут выведены из строя», — пишет издание.

Для ликвидации российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности С-400 «Триумф», предлагается задействовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) WR-40 Langusta, наведение которых может осуществляться посредством беспилотников.

«Ликвидация российской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра открывает небо для воздушных ударов по силам, оказавшимся в калининградском котле, ликвидируя тяжелую технику и нанеся непоправимый урон оборонительным возможностям мобильных моторизованных частей», — утверждается в публикации.

Согласно изданию, «последний шаг к решительной победе в регионе и выполнению стратегических задач — уничтожение оставшихся российских силовых элементов». «Любые действия, ослабляющие российские вооруженные силы в первые дни любого конфликта, могут иметь решающее значение для будущего войны в Центральной Европе», — заключается в публикации.

Там же утверждается, что в текущей ситуации «полномасштабная война — маловероятный сценарий», поскольку, в частности, «финансовая ситуация» в России «исключает возможность длительного участия в конфликте».

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале, зачем США и НАТО нагнетают «истерию» о якобы военной угрозе со стороны Калининграда.

Политик указал, что они делают это, чтобы расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

По словам Пушкова, Вашингтону и Североатлантическому альянсу нужно «постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами».

Он считает, что Соединенные Штаты и НАТО также собираются подтягивать Финляндию к военным маневрам НАТО и подталкивать Швецию к вступлению в альянс, не взирая на нейтральный статус этой страны.