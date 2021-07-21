"Списан у двоечника": На Украине раскритиковали новый российский истребитель

В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность.

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На авиасалоне МАКС-2021 журналистам презентовали новый легкий одномоторный истребитель Checkmate. По словам разработчиков, самолет является лучшим в своем классе и обладает прорывными характеристиками. А они, действительно впечатляют.

Он может базироваться на высокогорных аэродромах и эксплуатироваться в любых климатических условиях. Истребитель обслуживается минимальным количеством персонала и для него не требуется специальное аэродромное оборудование, что позволяет сохранять высокий уровень боеготовности. Система искусственного интеллекта самостоятельно проводит диагностику и сообщает летчику о готовности к вылету. Также она выполняет функции второго пилота.

Истребитель оснащен современным двигателем с отклоняемым вектором тяги, имеет укороченную дистанцию взлета и посадки, может мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку. Малая радиолокационная заметность и продвинутый комплекс пассивного авиационного вооружения позволяет ему незаметно выходить на дистанцию для гарантированного уничтожения цели.

Благодаря радару с активной фазированной решеткой Checkmate способен одновременно атаковать до 6 целей даже в условиях сильных электронных помех. Даже в условиях численного превосходства противника он готов эффективно бороться за превосходство в воздухе. Ему под силу уничтожить самолеты пятого поколения как в дальнем, так и ближнем воздушном бою. Причем уникальный комплекс РЭБ не даст врагу применить оружие.

Как пояснил после презентации глава ОАК Юрий Слюсарь , новый истребитель обладает самыми большими для своего класса внутрифюзеляжными отсеками, что позволяет ему разместить всю номенклатуру вооружения Су-57.

Объединенная авиастроительная корпорация работает над двумя модификациями нового однодвигательного истребителя Checkmate, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь во время презентации на авиасалоне МАКС-2021.

Как сообщил Слюсарь, в перспективе будет разработана морская версия самолета, а также в презентации было сказано, что создается еще и беспилотная версия.

"Создается беспилотная версия самолета", - передает ТАСС сделанное во время презентации заявление.

Новый легкий однодвигательный истребитель Checkmate может действовать в сетецентрической боевой системе и работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов.

Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ "Сухого", главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец.

"Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов", - сказал Стрелец.

"Мы планируем проводить такие испытания", - подчеркнул он.

Новый российский легкий тактический самолет (ЛТС), называемый Checkmate («Шах и мат») или Су-75, едва ли не впервые с довоенных лет не имеет встроенной пушки. Это и другие ключевые отличия нового самолета от других российских истребителей назвали эксперты военного блога bmpd.

Так, по словам главного конструктора Checkmate Михаила Стрельца, вместо встроенной пушки в отсеках вооружения самолета могут быть установлены подвесные пушечные контейнеры. В свою очередь глава «Ростеха» Сергей Чемезов также заявил, что истребитель будет оснащен именно подвесным вооружением общим весом в 7,4 тонны.

Как отмечает «РГ: Русское оружие», подобное решение создателей Checkmate может быть связано с тем, что самолет в первую очередь предназначается для экспорта. Так, использование встроенной пушки предполагает высокую квалификацию пилотов, поэтому от такой опции конструкторы отказались. Кроме того, новый истребитель продвигается на рынке как платформа открытой архитектуры, которую можно легко менять в зависимости от запросов конкретных заказчиков.

Другим заметным отличием Checkmate стала автоматизированная система логистической поддержки Matreshka, которую он получил первым из самолетов Сухого, пишет bmpd. Данная система, созданная как аналог американских сетевых систем технической поддержки ALIS и ODIN для истребителей пятого поколения F-35, позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла. Предполагается, что за счет этого послепродажное обслуживание Checkmate получится сделать значительно более эффективным и дешевым.

Ростех

«ЛТС – это машина, прежде всего предназначенная для экспорта. Понимая ее летные характеристики, ударные и разведывательные возможности, низкую радиолокационную уязвимость, мы ожидаем, что она составит серьезную конкуренцию аналогам. Мы видим в ней перспективы именно как конкурента ведущим западным производителям так называемых легких однодвигательных истребителей пятого поколения», – заявил Шугаев, передает ТАСС.

По его словам, ЛТС позволит России занять новую нишу на мировом рынке военной авиации.

«С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную перспективную нишу на рынке этих самолетов (ЛТС)», – добавил Шугаев, отметив, что самолет будет отличаться высоким показателем соотношения стоимости и эффективности. «Так как самолет предназначен на экспорт, цена будет являться одним из показателей и наших преимуществ», – заявил он.

Как отметил глава ФСВТС, конкурентами новому российскому ЛТС на мировом рынке выступают французский истребитель Rafale и шведский JAS-39 Gripen. В числе потенциальных заказчиков новой машины он упомянул страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Шугаев также сообщил, что потенциальные заказчики из-за рубежа проявляют интерес к вертолету Ми-28НМ. Кроме того, Россия ведет переговоры о возможной поставке истребителей Су-57Э, а пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34.

Шугаев также заявил, что Россия готова делиться новыми авиационными технологиями с партнерами. «Мы – одна из тех стран, которые делятся своими технологиями. Наш индийский партнер – один из хороших примеров, где мы делимся технологиями, чего тем же индийцам не предлагает никто другой. В этой связи мы понимаем, что рынок очень емкий, и мы не можем уповать только на готовую продукцию», – проинформировал Шугаев.

По его словам, передача технологий может выполняться в том случае, если это не противоречит интересам России. «Передача технологий – вопрос безопасности. Передача технологий не в ущерб безопасности – в наших интересах. Россия соблюдает все международные договоренности и, сотрудничая с большим количеством партнеров, не дружит против кого-то, и в приоритете всегда национальная безопасность», – добавил Шугаев.

Глава ФСВТС также уточнил, что около 50% российского портфолио экспортных заказов приходится на авиацию.

«Авиация у нас всегда была в приоритете – порядка 50% по 2020 году. Предыдущие года были чуть меньше – 48% или 47%. А по портфелю заказов, который составляет более 50 млрд долларов, мы констатируем, что авиационная составляющая приближается к 50%», – проинформировал Шугаев.

По его словам, новые контракты на поставку военной авиации могут быть подписаны в текущем году.

«Надеюсь, контракты будут заключены и в этом году, возможно, и на МАКС-2021. Все усилия применительно к авиации будут предприняты для того, чтобы эту нишу не потерять», – добавил он.

Спрос на новые легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов

«Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время», - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.

Борисов уточнил, что экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок.

Новейший российский истребитель пятого поколения Checkmate своими возможностями демонстрирует мастерство РФ в создании передовой военной техники, считают жители США.

Журналисты американского издания ABC News представили статью, в которой рассказали о новом российском боевом самолете, представленном на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Подмосковном Жуковском. Пересказ публикации, а также самые интересные комментарии читателей подготовила "ПолитРоссия".

Как пишут обозреватели, истребитель сконструирован с использованием технологий "невидимости", и с учетом этого, а также других выдающихся характеристик, имеет большой потенциал на международном рынке. Также отличительной чертой самолета является его дизайн. Аналитики отмечают, что будет представлен в нескольких версиях, в том числе в формате беспилотника.

"Он может летать со скоростью, в 1,8 – 2 раза превышающей скорость звука, имеет дальность полета в 3000 километров и способен нести полезную нагрузку до 7400 килограммов", — пишет ABC News.

Возможности российского "шахматного" истребителя поразили американских читателей статьи. В США отметили, что Россия в очередной раз показала свое умение создавать замечательные образцы боевой техники.

"Нравится вам это или нет, но это впечатляющие цифры", — заметил один из пользователей.