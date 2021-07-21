Новый российский легкий тактический самолет (ЛТС), называемый Checkmate («Шах и мат») или Су-75, едва ли не впервые с довоенных лет не имеет встроенной пушки. Это и другие ключевые отличия нового самолета от других российских истребителей назвали эксперты военного блога bmpd

Так, по словам главного конструктора Checkmate Михаила Стрельца, вместо встроенной пушки в отсеках вооружения самолета могут быть установлены подвесные пушечные контейнеры. В свою очередь глава «Ростеха» Сергей Чемезов также заявил, что истребитель будет оснащен именно подвесным вооружением общим весом в 7,4 тонны.

Как отмечает «РГ: Русское оружие», подобное решение создателей Checkmate может быть связано с тем, что самолет в первую очередь предназначается для экспорта. Так, использование встроенной пушки предполагает высокую квалификацию пилотов, поэтому от такой опции конструкторы отказались. Кроме того, новый истребитель продвигается на рынке как платформа открытой архитектуры, которую можно легко менять в зависимости от запросов конкретных заказчиков.

Другим заметным отличием Checkmate стала автоматизированная система логистической поддержки Matreshka, которую он получил первым из самолетов Сухого, пишет bmpd. Данная система, созданная как аналог американских сетевых систем технической поддержки ALIS и ODIN для истребителей пятого поколения F-35, позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла. Предполагается, что за счет этого послепродажное обслуживание Checkmate получится сделать значительно более эффективным и дешевым.

«Ростех» презентовал образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021). Самолет для иностранных заказчиков получит название Checkmate («Шах и мат»). Возможное название истребителя внутри страны — Су-75. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, он будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.