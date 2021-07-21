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"Можно оперативно довести до серии": Эксперт о новом истребителе Checkmate

Елена Прошина
29 минут назад
Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate ("Шах и мат") создается с использованием технологий, которые применялись при создании Су-57. Это позволит оперативно довести Checkmate до серийного производства, рассказал в беседе с "Рамблером" младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Илья Крамник.
"Checkmate — это одномоторный истребитель, он находится в очень востребованной весовой категории — легких-средних машин. Он востребован, потому что наши главные "звезды" — Су-27, Су-30, которые были самыми продаваемыми истребителями последних двадцати лет, — это довольно тяжелые машины. И не самые дешевые. Многим хочется иметь самолет более массовый и не такой дорогой в эксплуатации. К сожалению, после того, как прекратилось производство МиГ-21 и МиГ-23, у нас самолетов этой категории не осталось. А двухмоторный МиГ-29 — он все-таки с этой точки зрения не всех устраивал.

Сейчас мы возвращаемся в сегмент одномоторных истребителей средней категории. Судя по тому, что было сказано о его цене (называлась цифра около 30 млн долларов), то она весьма конкурентоспособная. Но понятно, что это цена за саму машину, а контрактная цена — с учетом дополнительного оборудования, обучения персонала и так далее — будет выше.

Можно предполагать, что эта машина вызовет интерес. С учетом того, что она создается уже на отработанных технологиях, которые использовались при создании двухмоторного Су-57, то ее действительно можно достаточно оперативно довести до серии, до серийного производства. Хочется верить, что она будет востребована и на зарубежном рынке, и в наших военно-воздушных силах", — отметил Крамник.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в ходе выступления на авиасалоне МАКС-2021, что новинка отечественного авиастроения истребитель Checkmate составит конкуренцию американским F-35A и шведским JAS-39 Gripen.
Армия,Видео,Денис Мантуров,ИМЭМО РАН,РАН,Минпромторг,
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