Украинские «Буки» отразили удар условного противника на границе с Крымом

Также военнослужащие выполнили условные пуски по воздушным целям, прикрыв, таким образом, важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара, подчеркивается в сообщении.

Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Украинские военные регулярно проводят учения и маневры на границе с полуостровом. Так, в апреле рядом с Крымом прошли учения подразделения противовоздушной обороны Украины. В ходе них, по данным пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ, боевые расчеты пытались действовать «непредсказуемо для условного противника», используя опыт боевых действий в Донбассе.