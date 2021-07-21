Украинские «Буки» отразили удар условного противника на границе с Крымом

Украинские военные провели тренировку у границ Крыма
с использованием зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом в Facebook
сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.
По словам командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение совершило многокилометровый марш на технике в указанный район.
«Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отрабатывали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей», - пояснил он.
Также военнослужащие выполнили условные пуски по воздушным целям, прикрыв, таким образом, важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара, подчеркивается в сообщении.
Наев констатировал, что подразделение справилось с поставленной перед ним задачей «в незнакомом районе в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной среды».
Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Украинские военные регулярно проводят учения и маневры на границе с полуостровом. Так, в апреле рядом с Крымом прошли учения подразделения противовоздушной обороны Украины. В ходе них, по данным пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ, боевые расчеты пытались действовать «непредсказуемо для условного противника», используя опыт боевых действий в Донбассе.