В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украинские «Буки» отразили удар условного противника на границе с Крымом

Алиса Селезнёва
1 час назад
Украинские военные провели тренировку у границ Крыма с использованием зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.
Украинские «Буки» отразили удар условного противника на границе с Крымом
Фото: ТАССТАСС
По словам командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение совершило многокилометровый марш на технике в указанный район.
«Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отрабатывали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей», - пояснил он.
Также военнослужащие выполнили условные пуски по воздушным целям, прикрыв, таким образом, важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара, подчеркивается в сообщении.
Наев констатировал, что подразделение справилось с поставленной перед ним задачей «в незнакомом районе в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной среды».
Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Украинские военные регулярно проводят учения и маневры на границе с полуостровом. Так, в апреле рядом с Крымом прошли учения подразделения противовоздушной обороны Украины. В ходе них, по данным пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ, боевые расчеты пытались действовать «непредсказуемо для условного противника», используя опыт боевых действий в Донбассе.
Армия,Республика Крым,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители