Эксперты: истребитель Checkmate может стать «хитом»

Вице-премьер Юрий Борисов
в ходе МАКС-2021 в свою очередь отметил, что спрос международного рынка военной авиатехники на истребитель Checkmate оценивается в 300 самолетов. По его словам, истребитель будет ориентирован на страны Африки, а также Индию и Вьетнам. Checkmate будет выведен на рынок в течение ближайших пяти лет, «крайний срок» — 2025-2026 год. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, ожидается, что беспилотный истребитель вызовет интерес у потенциальных заказчиков, в том числе у Воздушно-космических сил России.