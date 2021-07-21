Эксперты: истребитель Checkmate может стать «хитом»

По его словам, на эту разработку не было заказов, ее решили сделать сами, предвидя «спрос на эти машины» на международном рынке.

Планируется, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 году, а опытные образцы создадут в 2024-м. Первые поставки должны начаться через пять с половиной лет. При этом уточняется, что проектировать истребители будут под заданную заказчиком цену.