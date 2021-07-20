Путину показали новый российский истребитель

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой" , а также другие образцы авиационной техники, передает корреспондент РИА Новости.

Также на МАКСе главе государства были продемонстрированы вертолет Ансат-М, который представляет собой модернизированный вариант серийного легкого вертолета "Ансат", новый средний многоцелевой вертолет Ка-62, модернизированный вертолет тяжелого класса Ка-32А11М, беспилотный вертолет VRT300 и первый специализированный российский вертолет для полетов на морские платформы Ми-171А3.

Кроме этого, президент ознакомился с бизнес-модификацией российского самолета Сухой Суперджет 100, современным среднемагистральным узкофюзеляжным двухдвигательным самолетом Ту-204-100В, легкомоторным грузопассажирским самолетом "Байкал" и макетом летающей лаборатории на базе Як-40 с демонстратором гибридной силовой установки Як-40ЛЛ.

Глава государства также посмотрел летную программу ависалона. Первой в небе над Жуковским появилась группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, "Ансат", Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ка-226, Ка-62, Мн-35М. В летной программе участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т.