Путину показали новый российский истребитель

Президент РФ Владимир Путин
в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой"
, а также другие образцы авиационной техники, передает корреспондент РИА Новости.
ЛТС "Сухой" — это первый в России
легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
(ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.
Также на МАКСе главе государства были продемонстрированы вертолет Ансат-М, который представляет собой модернизированный вариант серийного легкого вертолета "Ансат", новый средний многоцелевой вертолет Ка-62, модернизированный вертолет тяжелого класса Ка-32А11М, беспилотный вертолет VRT300 и первый специализированный российский вертолет для полетов на морские платформы Ми-171А3.
Кроме этого, президент ознакомился с бизнес-модификацией российского самолета Сухой Суперджет 100, современным среднемагистральным узкофюзеляжным двухдвигательным самолетом Ту-204-100В, легкомоторным грузопассажирским самолетом "Байкал" и макетом летающей лаборатории на базе Як-40 с демонстратором гибридной силовой установки Як-40ЛЛ.
Глава государства также посмотрел летную программу ависалона. Первой в небе над Жуковским появилась группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, "Ансат", Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ка-226, Ка-62, Мн-35М. В летной программе участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т.
В программе президентского показа были представлены машины из семейства ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 и Ил-114. В небо также поднялись истребители МиГ-35 и Су-57.