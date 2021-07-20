"Летят слишком быстро": Россия указала США на опасность гиперзвуковых ракет

Кирби напомнил, что США также разрабатывают гиперзвуковые ударные системы, но «сугубо в неядерном оснащении».

Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом стало известно из сообщения ведомства, оказавшегося в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Таким образом, она преодолела расстояние более 350 километров. Удар был нанесен с фрегата «Адмирал Горшков».

По словам представителей силового ведомства, «Циркон» удачно поразил цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

Сенатор порекомендовал Вашингтону переадресовать вопрос о причинах создания Россией новейших вооружений самим себе.

«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, <...>, введение против России 75 различных санкций<...> Кирби об всем этом в курсе?» — написал Пушков.

Заявление представителя американского оборонного ведомства прозвучало на фоне того, как российский фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытания по стрельбе гиперзвуковым «Цирконом» по наземной цели. Ракета успешно поразила цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море. Госиспытания «Циркона» пройдут в августе. Они станут завершающим этапом перед становлением ракеты на вооружение. Планируется, что ею оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

Очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» на максимальную дальность запланирован на ближайшее время с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках проходящих в настоящее время летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) гиперзвукового «Циркона» в ближайшее время будет выполнен пуск изделия по морской цели на максимальную дальность», – уточнил он, передает ТАСС.

В понедельник фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км.

По данным издания, заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Майкл Гриффин , выступая с отчетом в конгрессе, рассказал о потенциальном риске в "резких выражениях".

"У США нет систем, которые могли бы держать Китай и Россию в опасности соответствующим образом, и у нас нет защиты от их систем", - сказал представитель Пентагона.

Хотя в США на фоне возросшего потенциала России и Китая увеличили финансирование работ по созданию гиперзвуковых вооружений, но американские аналитики все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия. При этом Москва и Пекин делают ставку на гиперзвук с акцентом на ядерном оружии, тогда как США планируют тактическое применение гиперзвуковых ракет.

"Министерство обороны также рассматривает варианты гиперзвуковой противоракетной обороны, но эти предложения все еще находятся в зачаточном состоянии", - говорится в публикации.

Из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия.

При этом в США ведутся испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, которую Дональд Трамп назвал "супер-пупер-ракетой". Запланированный в апреле первый боевой пуск прототипа сорвался из-за неназванных проблем с бомбардировщиком B-52H.