Россия передаст оружие Таджикистану для борьбы с экстремистами на границе

Так он ответил на вопрос о мерах, которые Россия предпринимает, чтобы помочь Таджикистану в укреплении границы и безопасности на фоне угроз из сопредельного Афганистана.

Лякин-Фролов добавил, что Москва готова оказать Таджикистану любую помощь в случае проникновения экстремистов из Афганистана. При этом, отметил он, речь может идти как о помощи по линии ОДКБ и на двусторонней основе.