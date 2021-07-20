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Около 1,5 тысячи военных задействованы в учении у границы с Афганистаном

Газета.Ruиещё 8
8 минут назад
Около 1,5 тысячи военнослужащих из России и Узбекистана примут участие в совместном военном учении у границы с Афганистаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального военного округа (ЦВО).
Россия направила военных к границе с Афганистаном
Фото: ТАССТАСС
Мероприятие пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана.
«Практические действия учения пройдут на полигоне «Термез» в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках маневров военные отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Основу контингента РФ составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО.
Ранее стало известно, что с августа по сентябрь Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных военных учений на афганской границе.
В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.
Армия,Талибан,Россия,Узбекистан,Афганистан,
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