Главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут ранее призвал купить у США пять больших патрульных катеров класса «Циклон», построенных в 1993 - 1995 годах. Американцы решили списать их и выставить на продажу.

Чмут подчеркнул, что пять 330-тонных лодок - это «полная флотилия».

«Их габариты, автономия и мореходность позволяют уверенно действовать в любом районе Черного моря и даже совершать переходы в Середземку!» - написал он.

По его мнению, благодаря катерам Украина «может получить постоянное присутствие в море рядом с Севастополем или Керчинским проливом, держать россиян в тонусе» и блокировать любые попытки входа торговых судов в крымские порты.

Перенджиев отметил, что эти катера «были хороши в своё время», а сейчас - «просто посудины», которые подходят для рыбалки или путешествий на небольшие расстояния.

Он добавил, что на Украине рассчитывают на укрепление военной мощи «только благодаря списанному американскому военному имуществу».

«При этом списанному по принципу: «На тебе, боже, что нам негоже», - заявил Перенджиев.

По его мнению, покупка катеров не создала бы рисков для российской безопасности, но могла бы нанести удар по бюджету Украины: американцы не будут продавать лодки «за мелочь».