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СБУ «обязала» Шойгу явиться в Мариуполь

Ювелина Бернст
1 час назад
Служба безопасности Украины вызвала министры обороны России Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий, сказано в документе, опубликованном украинским изданием "Главком".
СБУ «обязала» Шойгу явиться в Мариуполь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно повестке, глава Минобороны РФ должен явиться в Мариуполь 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".
Документ подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.
В 2016 году генпрокурор Украины заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян, обвинив их в "преступлениях против основ нацбезопасности Украины". В 2017 году повестки выписали замам министра обороны Николаю Панкову и Дмитрию Булгакову, а также заместителю главкома ВМФ Александру Федотенкову. А в феврале 2021 года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий не доходило.
Армия,Андрей Картаполов,Александр Федотенков,Дмитрий Булгаков,Сергей Шойгу,Министерство обороны,СБУ,Россия,Мариуполь,
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