СБУ «обязала» Шойгу явиться в Мариуполь

В 2016 году генпрокурор Украины заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян, обвинив их в "преступлениях против основ нацбезопасности Украины". В 2017 году повестки выписали замам министра обороны Николаю Панкову и Дмитрию Булгакову
, а также заместителю главкома ВМФ Александру Федотенкову
. А в феврале 2021 года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова
. Во всех случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий не доходило.