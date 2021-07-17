На Украине заявили о бессилии НАТО в войне с Россией: «даже не доедут»

Членство в НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией , написал профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль в колонке в журнале "Український тиждень".

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В Европе многие положительно относятся к России, заявил Мотыль. В связи с этим он усомнился, что миролюбиво настроенные «французы и немцы» захотят защищать «малоизвестную» Украину в войне с русскими.

"Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко", — высказался политолог.

Помимо этого, по его словам, большинство европейских армий неспособны на серьезную военную операцию из-за «плачевного» состояния.

Мотыль также обратил внимание на то, что в Европе устарела транспортная сеть, и для переброски войск и техники может понадобиться "несколько недель, а то и месяцев", в то время как армия США находится и вовсе за океаном. Поэтому, в случае короткой войны с Россией натовские силы до Украины могут не успеть доехать.

Еще одну проблему эксперт видит в пятой статье НАТО, обязывающей членов организации к взаимопомощи в случае нападения. О какой именно взаимопомощи идет речь – не уточняется, поэтому применение вооруженных сил не гарантировано, так как каждый член блока решает, какие действия предпринять.

Поэтому членство в НАТО для Украины — не панацея, безопасность страны зависит только от нее самой, подытожил Мотыль. Однако добавил, что Киеву все же следует присоединиться к альянсу, чтобы отдалиться от Москвы и получать поддержку от Запада.