На Украине назвали способ «заблокировать» в Крыму флот РФ

Украине
следует приобрести у США
пять списанных катеров для блокировки российских портов в Крыму
, заявил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут у себя в фейсбуке, сообщает РИА новости
.
Ранее появилась информация, что на будущий год Америка выведет из состава флота 22 корабля и продаст их по программе FMS — "военные продажи за рубежом". Чмут уточнил, что в списке на списание присутствует пять патрульных катеров класса "Циклон" 1993-1995 годов постройки: Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind.Эксперт полагает, что данные корабли могут представлять интерес для Украины.
"Пять 330-тонных лодок — это полноценная флотилия. "Циклоны" —прекрасная площадка, которая соответствует второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны", — отметил Чмут.
Он считает, что технические параметры данных катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море.
Чмут также пояснил, что, приобретя списанные американские катера, Украина получит постоянное военное присутствие возле Севастополя и Керченского пролива, сможет "держать в тонусе" флот РФ и препятствовать попыткам входа торговых судов в порты Крыма.
При этом он посетовал, что Украина лишается этого "окна возможностей", поскольку для военно-политического руководства приобретение американских кораблей – задача непосильная.
Следует отметить, что в последние годы у украинские ВМС присутствуют серьезные сложности. У старых кораблей постепенно заканчивается срок эксплуатации, а на приобретение новых денег не хватает. При этом Киев закупает много списанных кораблей у других стран.