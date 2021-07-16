На Украине назвали способ «заблокировать» в Крыму флот РФ

Украине следует приобрести у США пять списанных катеров для блокировки российских портов в Крыму , заявил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут у себя в фейсбуке, сообщает РИА новости

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Ранее появилась информация, что на будущий год Америка выведет из состава флота 22 корабля и продаст их по программе FMS — "военные продажи за рубежом". Чмут уточнил, что в списке на списание присутствует пять патрульных катеров класса "Циклон" 1993-1995 годов постройки: Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind.Эксперт полагает, что данные корабли могут представлять интерес для Украины.

"Пять 330-тонных лодок — это полноценная флотилия. "Циклоны" —прекрасная площадка, которая соответствует второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны", — отметил Чмут.

Он считает, что технические параметры данных катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море.

Чмут также пояснил, что, приобретя списанные американские катера, Украина получит постоянное военное присутствие возле Севастополя и Керченского пролива, сможет "держать в тонусе" флот РФ и препятствовать попыткам входа торговых судов в порты Крыма.

При этом он посетовал, что Украина лишается этого "окна возможностей", поскольку для военно-политического руководства приобретение американских кораблей – задача непосильная.