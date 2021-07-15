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Шойгу возмутился отсутствием сала на столах военных в Ростовской области

News.ru
30 минут назад
Министр обороны России Сергей Шойгу не нашёл сала на столах военных в Ростовской области и потребовал объяснений от губернатора региона Василия Голубева, передаёт РЕН ТВ.
Шойгу возмутился отсутствием сала на столах военных
Фото: mod.mil.rus/facebook.commod.mil.rus/facebook.com
Инцидент произошёл во время посещения министром обороны и главы региона гарнизона местной мотострелковой дивизии. Там им показали столовую, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола. Но Шойгу оказался недоволен инспекцией.
Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области — и нет сала! Кроме овощей на шведском столе ещё что-то должно быть. Как вы думаете? Стыдно, — цитирует его канал.
Шойгу добавил, что даже баранки на столах военных в дефиците, несмотря на рекордные урожаи пшеницы в области.
Между тем в пресс-службе Василия Голубева изданию «Подъём» заявили, что солдатское сало находится не в компетенции губернатора, за питание военных отвечает «куча генералов». По их мнению, Шойгу критиковал генералов из свиты, а не губернатора.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что армия России по ряду направлений превосходит вооружённые силы государств — членов Североатлантического альянса. Он отметил мобильность российских военных и уникальный подход к разработке техники в отечественной оборонной промышленности.
Армия,Юрий Кнутов,Василий Голубев,Сергей Шойгу,НАТО,РЕН ТВ,Ростовская Область,Россия,
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