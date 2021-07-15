Шойгу возмутился отсутствием сала на столах военных

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Инцидент произошёл во время посещения министром обороны и главы региона гарнизона местной мотострелковой дивизии. Там им показали столовую, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола. Но Шойгу оказался недоволен инспекцией.

Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области — и нет сала! Кроме овощей на шведском столе ещё что-то должно быть. Как вы думаете? Стыдно, — цитирует его канал.

Шойгу добавил, что даже баранки на столах военных в дефиците, несмотря на рекордные урожаи пшеницы в области.

Между тем в пресс-службе Василия Голубева изданию «Подъём» заявили, что солдатское сало находится не в компетенции губернатора, за питание военных отвечает «куча генералов». По их мнению, Шойгу критиковал генералов из свиты, а не губернатора.