Шойгу возмутился отсутствием сала на столах военных

Инцидент произошёл во время посещения министром обороны и главы региона гарнизона местной мотострелковой дивизии. Там им показали столовую, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола. Но Шойгу оказался недоволен инспекцией.
Шойгу добавил, что даже баранки на столах военных в дефиците, несмотря на рекордные урожаи пшеницы в области.
Между тем в пресс-службе Василия Голубева изданию «Подъём» заявили, что солдатское сало находится не в компетенции губернатора, за питание военных отвечает «куча генералов». По их мнению, Шойгу критиковал генералов из свиты, а не губернатора.