Маневры пройдут в августе и сентябре на полигонах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Основной упор в учениях будет сделан на борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также на противодействие попыткам дестабилизации обстановки в регионе. Серия учений завершится совместными маневрами «Мирная миссия — 2021».
С российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. По мнению экспертов, в современных условиях войска должны быть готовы отразить вторжение экстремистов с территории Афганистана.