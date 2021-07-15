Маневры пройдут в августе и сентябре на полигонах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Основной упор в учениях будет сделан на борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также на противодействие попыткам дестабилизации обстановки в регионе. Серия учений завершится совместными маневрами «Мирная миссия — 2021».