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«Известия»: Россия проведет серию учений со странами Средней Азии на афганской границе

BFM.RU
1 час назад
Маневры пройдут в августе и сентябре на полигонах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии
Россия и республики Средней Азии в ближайшие месяцы проведут серию совместных учений на афганской границе, пишут «Известия». Минобороны утвердило план и задачи учений в этом регионе, а также привлекаемые силы и средства, сообщили источники издания в военном ведомстве.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин уже заявлял, что на летний период обучения (в войсках он длится до октября) запланировано девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Маневры пройдут в августе и сентябре на полигонах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Основной упор в учениях будет сделан на борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также на противодействие попыткам дестабилизации обстановки в регионе. Серия учений завершится совместными маневрами «Мирная миссия — 2021».
С российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. По мнению экспертов, в современных условиях войска должны быть готовы отразить вторжение экстремистов с территории Афганистана.
Армия,Видео,Александр Лапин,Министерство обороны,Талибан,газета "Известия",Россия,Киргизия,Таджикистан,Узбекистан,
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