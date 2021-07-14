Россия сочла невозможной войну США с Китаем

" Я просто исхожу из невозможности войны между Китаем и США. До этого дело не дойдет, отношения двух ведущих экономик мира, одна из них традиционная, скажем так, сверхдержава, другая – бурно растущая международная сила в экономическом, финансовом, технологическом отношении, отношения между ними складываются непросто", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, на чьей стороне будет Россия в случае войны Китая и США.
"И там, и там существуют разные школы политической мысли, но все-таки мы уверены, что в конечном счете разум победит, и до каких-то военных столкновений, как и в случае отношений нашей страны с Соединенными Штатами, дело не дойдет. Поэтому ставить вопрос о том, на чье стороне мы будем, бессмысленно", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Китае.