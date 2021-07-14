"Жестокое кровопролитие": "Талибан" перешел в наступление

"В течение последних месяцев талибы вместе со своими союзниками из числа международных террористов начали жестокое кровопролитие и террористическую деятельность против афганского народа и государства. Поэтому все страны-члены ШОС должны выразить свою позицию в этом вопросе", - сказал министр.
"При этом талибы не выполнили взятые на себя обязательства по мирным договоренностям, достигнутым в Дохе, не прекратили войну и сотрудничество с международным терроризмом, это должно быть предметом обеспокоенности как в самом Афганистане, на региональном уровне, так и среди международного сообщества", - сказал Атмар.
"Это побуждает страны-члены ШОС взаимодействовать с Афганистаном в противодействие агрессии талибов. Мы попросили страны-члены ШОС вместе с международным сообществом потребовать от талибов придерживаться и выполнять пункты договоренностей, достигнутых в Дохе, а также других документов, принятых на международном уровне, в том числе резолюцию Совбеза ООН под номером 2513, а также придерживаться договоренностей, достигнутых недавно в Москве", - сказал глава МИД Афганистана.
"Заверения стран-членов ШОС вселяет в нас надежду. Их мнение совпадает с нашей обеспокоенностью, с нашей позицией по мирному процессу, в том числе, в том, что афганская проблематика не имеет военного решения, а только решение в политическом русле с целью построения мира в стране. Талибы сегодня должны услышать, что международное сообщество не поддержит их в кровопролитии, которое они творят сегодня в Афганистане", - подчеркнул он.