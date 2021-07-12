Не успевают за Россией: США до 2028 года будут защищаться устаревшими ПРО

Китае. Минобороны Командование Пентагона внимательно следит за развитием ракетного вооружения в России США хочет убедиться в своей возможности находить и перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на издание The National Interest.

В качестве меры предосторожности Пентагон ускорил разработку новой системы перехвата в рамках программы NGI. Предполагается установить на комплекс новейшие радары, что позволит атаковать цели при помощи различных средств поражения. Однако NGI не появится до 2028 года, и Вашингтону придется модернизировать уже имеющийся комплекс GBI.

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"На протяжении многих лет Пентагон занимается модернизацией своего арсенала противоракетной обороны GBI – по мере того, как ядерные угрозы становятся все более актуальными", — подчеркнул Осборн.

Американские специалисты стараются заставить старые противоракеты работать в современных условиях. Россия продолжает развивать ракетостроение, включая создание и гиперзвуковых снарядов. В то же время Китай может в ближайшее время удвоить количество своих МБР, резюмировал автор.

Возможное использование Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта взывает беспокойство Пентагона. Об этом в своей статье для The National Interest пишет обозреватель Крис Осборн.

Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией "военного ИИ" США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ.

Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди.

"Это поставит американскую армию в невыгодное положение", – отметил Гроен.

В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами.

В настоящее время в Министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов.

Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта.

Россия обладает гиперзвуковой ракетой "Авангард". Она способна эффективно обходить противоракетную оборону США, пишет эксперт Дэйв Макичук.

Современные системы ПРО не смогут перехватить "Авангард" благодаря его высокой маневренности. Россия разработала вооружение, которое является неуязвимым на сегодня. Ракета будет запускаться при помощи носителя РС-28 "Сармат". После этого боевая часть подлетит к цели на скорости в 20 чисел Маха, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на издание Asia Times.

"Эксперты сравнивают перехват гиперзвукового оружия с попаданием пули в пулю, которая способна уворачиваться", — привел пример Макичук.

Уникальные характеристики "Авангардов" позволят им эффективно преодолевать американские комплексы ПРО или защиту авианосцев. Даже обычные баллистические ракеты достаточно сложно сбивать. Сверхскоростные снаряды и вовсе пока не поддаются перехвату, подчеркнул эксперт. Россия может использовать найденную уязвимость Соединенных Штатов, выразил уверенность автор материала.

Разработка и строительство маневрирующих боевых блоков "Авангард" обходятся гораздо дешевле, чем создание противоракет для их перехвата, подвел итоги специалист.

Принятие на вооружение ВМФ РФ гиперзвуковых ракет "Циркон" даст российским кораблям значительное преимущество перед ВМС США. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов

Ранее стало известно, что госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся до конца июля 2021 года. В рамках испытаний будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата "Адмирал Горшков", передает Федеральное агентство новостей.

Кнутов напомнил, что "Цирконы" способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров. При этом ракета может развивать скорость более девяти Махов, что делает ее весьма грозным оружием. Эксперт также добавил, что российские "Цирконы" станут настоящим кошмаром для ВМС США.

"Принятие на вооружение российского флота гиперзвуковых ракет "Циркон" резко повысит его боевые возможности и позволит с большой дальности уничтожать авианосные ударные группы и корабли противника", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования. Новыми ракетами будут вооружены фрегаты проекта 22350, многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск".

Военно-воздушные силы США провели наземные испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая способна долетать до Москвы за 20 минут. Об этом сообщило издание The Drive.

Подрыв был совершен на авиабазе Эглин во Флориде. Военные изучали силу взрыва и разрушительные способности боеголовки. По информации издания, устройство сконструировано при помощи технологии Lethality Enhanced Ordnance с использованием взрывчатого вещества PBXN-110.

Ракета может долететь до Москвы за 20 минут, до Пекина — за полчаса.

Вооруженные силы США не смогут одновременно вести боевые действия с равным по силе противников и защищать свои территории. Об этом в статье для издания DefenseNews пишет Марк Ганзигер.

По его мнению, подобная ситуация сложилась из-за проводимой Вашингтоном на протяжении последних 20 лет политики по сокращению численности ВС США. Соединенные Штаты не смогут сражаться даже с одним равноценным противником, как например Россия или Китай, считает Ганзигер. США, как указал он, не хватит сил, чтобы предотвратить захват Китаем Тайваня или Россией Прибалтики.