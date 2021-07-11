Британцы раскрыли «главную проблему» Пентагона и армии США

Как написал один из читателей, «тем временем мы переживаем какое местоимение правильно произнести».

Следующий пользователь предположил, что создание «искусственного зарубежного противника» Пентагону может быть выгодно для того, чтобы повлиять на стратегию по увеличению финансирования ведомства.