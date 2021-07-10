«Саботаж?»: Британцы внезапно отказались оснастить корабли ВМС Украины

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Украине
комплектующие для десантно-штурмовых катеров "Кентавр" за пять дней до поставки, сообщил на своей странице
в Facebook Юрий Бирюков
, бывший советник экс-президента страны Петра Порошенко
.
Rolls-Royce должна была поставить водометы на корабли. Бирюков рассказал, что компания отказалась это делать за пять дней до поставки, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения.
Политик отметил, что при этом британцы поставляют водометы для российских катеров «Раптор», которые, по словам автора, в чем-то являются аналогом «Кентавра».
«Страшно предположить, что бизнес - это ничего личного», - написал Бирюков.
Он добавил, что несколько уже построенных "Кентавров" до сих пор не могут принять на вооружение, так как командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
"У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?" — заключил политик.
Катера "Кентавр" производились во времена президентства Порошенко. Первый из них спустили на воду в сентябре 2018 года. Корабли вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, могут развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.
В начале июля глава правления "Кузницы на Рыбальском", где производились катера, и бывший замминистра обороны стали подозреваемыми по делу о поставках некачественной техники для украинской армии. В частности, для военных автомобилей и малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" и «Кентавр».