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Минобороны Украины обвинило РФ в кибератаке на сайт ВМС страны

News.ru
1 час назад
Министерство обороны Украины обвинило Россию в кибератаках на сайт ВМС страны и размещении ложных сведений о международных учениях Sea Breeze.
Минобороны Украины обвинило РФ в кибератаке на сайт ВМС страны
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
В сообщении украинского Минобороны говорится, что Россия целенаправленно проводит информационные операции против страны.
В результате состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз — 2021», что сейчас продолжаются в бассейне Черного моря, — отметили в оборонном ведомстве.
Также там подчеркнули, что «ни один из документов не был получен в результате утечки информации» из информационных систем ВСУ.
По данным ведомства, кибератака прошла 9 июля и была направлена на веб-портал Военно-морских сил Украины. Сообщается, что в этой связи работа сайта была временно прекращена. Её планируется восстановить в ближайшее время.
Кроме того, в Минобороны заявили о «безуспешных DDoS-атаках» против официального портала военного ведомства Украины.
Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолётов и 32 корабля от 32 стран.
Ранее ряд стран не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала.
Ранее стало известно, что хакеры произвели кибератаки на официальный сайт президента Украины и Службу безопасности страны. Некоторое время сайты работали нестабильно.
Армия,В мире,Министерство обороны,Россия,Украина,
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