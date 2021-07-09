Минобороны Украины обвинило РФ в кибератаке на сайт ВМС страны

Министерство обороны Украины обвинило Россию в кибератаках на сайт ВМС страны и размещении ложных сведений о международных учениях Sea Breeze.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сообщении украинского Минобороны говорится, что Россия целенаправленно проводит информационные операции против страны.

В результате состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз — 2021», что сейчас продолжаются в бассейне Черного моря, — отметили в оборонном ведомстве.

Также там подчеркнули, что «ни один из документов не был получен в результате утечки информации» из информационных систем ВСУ.

По данным ведомства, кибератака прошла 9 июля и была направлена на веб-портал Военно-морских сил Украины. Сообщается, что в этой связи работа сайта была временно прекращена. Её планируется восстановить в ближайшее время.

Кроме того, в Минобороны заявили о «безуспешных DDoS-атаках» против официального портала военного ведомства Украины.

Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолётов и 32 корабля от 32 стран.

Ранее ряд стран не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала.