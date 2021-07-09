Полковник США предрек НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем

Чтобы противостоять России во время вторжения в страны Балтии или Китаю в момент захвата Тайваня, нужно будет нанести высокоточные удары или перейти в наступление в течение нескольких часов. Полковник считает, что у американской армии возникнут с этим серьёзные проблемы.