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Полковник США предрёк НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем

News.ruиещё 4
2 часа назад
Североатлантический альянс потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем. Об этом в колонке для Defence News написал отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер.
Полковник США предрек НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он считает, что Пентагон выбрал неправильный курс развития вооружённых сил. Американцы сокращают численный состав армии, пытаясь с помощь новых технологий увеличить её боеспособность. Так продолжается на протяжении 30 лет. Полковник убеждён, что у США не хватил сил для сдерживания равного себе соперника, защиты Родины и предотвращения ядерного удара.
Чтобы противостоять России во время вторжения в страны Балтии или Китаю в момент захвата Тайваня, нужно будет нанести высокоточные удары или перейти в наступление в течение нескольких часов. Полковник считает, что у американской армии возникнут с этим серьёзные проблемы.
Мощь наших Военно-воздушных сил сейчас составляет половину от той, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году, — заявил отставной военный.
Ганцингер убеждён, что невозможность противостояния России или Китаю в возможном конфликте понизит статус США до второй военной державы в западной части Тихого океана.
Точно так же успешное вторжение России в Прибалтику может разрушить НАТО, — подчеркнул Ганцингер.
Ранее журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос назвал блестящим готовящийся встать на вооружение российский танк Т-14 «Армата». Он считает, что уникальные возможности этого танка могут бросить вызов боевым машинам, стоящим на службе Североатлантического альянса.
Армия,НАТО,Пентагон,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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