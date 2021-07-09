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В ЛНР заявили, что открыли ответный огонь по позициям ВСУ

РИА Новости
1 час назад
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров по селам Сокольники и Желобок в ЛНР, выпустив в общей сложности по территории республики 75 мин.
"С целью защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры, руководствуясь пунктом "е" дополнительных Мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного минскими соглашениями вооружения. Потери противника уточняются", - заявил Филипоненко.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Армия,Войска,Иван Филипоненко,Министерство обороны,
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