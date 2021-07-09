ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров по селам Сокольники и Желобок в ЛНР, выпустив в общей сложности по территории республики 75 мин.

Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.