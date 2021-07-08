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Су-27 сопроводил самолёт-разведчик Франции над Балтийским морем

RT на русскомиещё 14
3 часа назад
Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
Су-27 сопроводил самолет-разведчик Франции
Фото: RT на русскомRT на русском
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушную цель как французский самолёт-разведчик Atlantique 2. Нарушения госграницы допущено не было, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два российских бомбардировщика Су-24 в четверг, 8 июля, выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики.
Армия,Черное море,Балтийское море,ИТАР-ТАСС,Франция,
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