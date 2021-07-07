«Нептун» станет главным средством уничтожения Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении на вооружение украинской армии противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Одной из целей нового оружия назван Крымский мост, пишет «Независимая газета».

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По словам военных экспертов, украинский ЖК-360МЦ «Нептун» – реплика советской версии Х-35. Ракета комплекса несет боевую часть весом 150 кг, дальность ее пуска до 280 км, скорость – около 900 км/ч. Особенностью является то, что ракета полностью унифицирована для применения с надводных кораблей, береговых ракетных комплексов и авиационных носителей. Также она имеет головку самонаведения, не излучающую радиоволн в поисках цели, поэтому ее практически невозможно обнаружить средствами радиолокации.

Разработка «Нептуна», по данным гендиректора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, стоила 40 млн долл. Такая сумма - «копейки» для создания современной ракетной техники и говорит о том, что были всего лишь воспроизведены базовые технологии, отработанные еще в советское время, считают эксперты.

Основная цель оружия – надводные корабли, однако в Киеве считают, что «Нептун» должен стать главным средством уничтожения Крымского моста. При этом открытым остается вопрос, как именно украинцы планируют запускать «Нептуны» и преодолевать защиту моста, которую осуществляет группировка российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», отмечает издание.