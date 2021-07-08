Афганистан опубликовал кадры атаки на «Талибан»

Минобороны Афганистана опубликовало видеозапись, снятую с воздуха, на которой видны удары по объектам запрещённой в России террористической организации «Талибан» в провинциях Лагман, Балх и Бадахшан на границе с Таджикистаном . Ролик опубликовал Telegram -канал «Военный обозреватель».

Фото: Reuters Reuters

Эксперты сейчас прогнозируют новую войну в Афганистане, которая может затронуть и соседние государства. Такое мнение, например, высказал в интервью NEWS.ru ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко

По его словам, под контролем «Талибана» сейчас около 25% территории Афганистана. При этом правительственные военные слабы — они вынуждены отступать.

В зоне прямых столкновений — районы на границе с Таджикистаном, там расположена российская база. Эксперт объяснил, чем это может обернуться для РФ.

Власти Таджикистана уже обратились к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой укрепить границу страны с Афганистаном из-за ухудшения ситуации в республике.