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Прыгающие с парашютом собаки попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В России проходит испытание российская парашютная система для десантирования с собакой. Видео появилось в telegram-канале “Москва".
Как сообщает главный конструктор по парашютным системам холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Алексей Козин такая система в России создаётся впервые и уже были проведены первые испытания. Также он отметил, что при успешном прохождении госиспытаний уже в 2022 году разработку примут на снабжение в Министерстве обороны.
Новая система может быть интересна не только военным, но и специалистам других силовых ведомств, в том числе МЧС. Например, она может использоваться при проведении поисковых работ.
Предварительные испытания показали, что животные после прыжков ведут себя адекватно и после приземления готовы к выполнению поставленных перед ними задач.
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