Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается — Лавров

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане всё больше накаляется на фоне вывода войск западной коалиции во главе с США, который планируется завершить к 11 сентября 2021 года. Бывший начальник Секретной разведывательной службы (SIS) — британской MI6 Алекс Янгер уверен, что такой шаг может привести к наращиванию военной мощи террорис
тических группировок, в числе которых «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).