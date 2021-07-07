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Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается — Лавров

ИА Regnumиещё 7
3 часа назад
Россия внимательно наблюдает за обстановкой в Афганистане, которая в последнее время стремительно ухудшается. Об этом 7 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается — Лавров
Фото: ИА RegnumИА Regnum
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« Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации», — заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин контактирует с лидерами Центральной Азии из-за эскалации в Афганистане — на днях были проведены телефонные разговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана.
Глава МИДа также отметил, что Москва будет делать всё, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В том числе, как заявил министр, использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана.
«Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе», — подчеркнул глава МИД РФ.
Он добавил, что представители секретариата ОДКБ уже посетили пограничный район таджикско-афганской границы и оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане всё больше накаляется на фоне вывода войск западной коалиции во главе с США, который планируется завершить к 11 сентября 2021 года. Бывший начальник Секретной разведывательной службы (SIS) — британской MI6 Алекс Янгер уверен, что такой шаг может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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