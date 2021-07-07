Японцев возмутили российские ракетные стрельбы

Японские читатели, ознакомившись с материалом, предположили, что Россия намерена отрабатывать целеуказания по прибрежным японским городам, подобную практику следует не допустить, а самой Японии необходимо наращивать собственный военный потенциал.

Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?;