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Британский эсминец Defender покинул Черное море

Lenta.ruиещё 1
41 минуту назад
Британский эсминец Defender, из-за действий которого ранее произошел международный инцидент, покинул воды Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.
Британский эсминец Defender покинул Черное море
Фото: ReutersReuters
6 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался об инциденте с Defender, который пересек границы России в Черном море, заявив, что Соединенное Королевство продолжит пользоваться «украинскими водами».
В тот же день замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости прямо и предметно объяснять провокаторам возможные последствия их действий. Он призвал Великобританию не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не «получить по носу».
Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за ситуации с британским военным судном Defender. 23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.
Инцидент с эсминцем назвали вызовом России со стороны НАТО и частью стратегии альянса.
Армия,Черное море,Сергей Рябков,НАТО,МИД,Соединенное Королевство,
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