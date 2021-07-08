Британский эсминец Defender покинул Черное море

Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за ситуации с британским военным судном Defender. 23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным
российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.