"Рецепт победы над агрессором": ВСУ предложили запастись новым оружием

Украине одновременно нужны тактические ракетные комплексы «Ольха» и «Сапсан», утверждает Defense Express.

Согласно информационно-консалтинговому агентству, наличие в вооруженных силах страны подобного оружия, а также модернизированной «Вербы» с советскими «Градом» и «Смерчем», является рецептом победы над агрессором, которым называется Россия

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«Решающим фактором здесь является, скорее, номенклатура боеприпасов, которая поставляется к таким комплексам, а также системы управления войсками и огнем, под которые "подвязаны" эти все реактивные системы», — пишет Defense Express.

Агентство приводит пример последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого Азербайджан , победивший в данном противостоянии Армению , обладал множеством разнообразных ракетных комплексов. «Все решают автоматизированные системы управления огнем и усовершенствованные боеприпасы», — уверяет Defense Express.

Украинские СМИ рассказали о «страшном оружии», которое уже получили вооруженные силы страны. В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».

Таким оружием, как считает автор статьи, опубликованной изданием «Цензор.НЕТ», является реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч».

Первая партия «Ольхи» уже поставлена в ВСУ, пишет издание.

«Это страшное оружие, которое на дальности в 70 км доставляет мощную осколочно-фугасную боевую часть в 250 кг с точностью плюс-минус 20 метров. В одном залпе одной установки «Смерч» 12 таких ракет. Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», – утверждает автор статьи.

На Украине регулярно выступают с заявлениями об оружии, которое может угрожать России. Так, в октябре прошлого года директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал виды украинского оружия, которые, по его мнению, способны «дать мощный отпор» российским войскам.

Зачастую утверждения украинской стороны о «новом, точном и очень мощном» оружии на деле не подтверждаются. Так, газета ВЗГЛЯД подробно писала о ракете «Ольха» – аналоге заряда к старой советской РСЗО «Смерч», – отмечая, что украинская ракета обладает дальностью стрельбы вдвое меньшей, чем у российского образца.

Украинский политический эксперт Тарас Загородний в авторской колонке для издания «Главред» заявил, что России стоит опасаться находящегося в разработке ракетного комплекса «Сапсан».

«У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, есть ракетный комплекс «Сапсан», который является аналогом «Искандера», — пишет Загородний.

По мнению политолога, эта ракетная система способна нанести удар по центральной части России за семь-десять минут. Загородний утверждает, что Соединенные Штаты дали Украине полную свободу действий в отношении разработки и постановки на вооружение ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия.

Также Загородний утверждает, что для Украины не будет сложным построить свой аналог «Железного купола» — израильской системы противоракетной обороны.