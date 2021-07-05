"Вопрос принципа": Киев потребовал от Германии оружие

«Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает «Страна.ua».
«Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о Нормандском формате, будут говорить о Северном потоке – 2, будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину», – пояснил Кулеба.