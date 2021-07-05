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Киев потребовал от Германии поставок оружия

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет поставок оружия из Германии.
"Вопрос принципа": Киев потребовал от Германии оружие
Фото: Портал Правительства УкраиныПортал Правительства Украины
«Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика», передает «Страна.ua».
Министр отметил, что встретился в Берлине с представителями всех ключевых политических партий, которые претендуют на победу или достойный результат на выборах для того, чтобы «заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии».
Он указал, что в ходе визита президента Украины в Германию между ним и канцлером состоится «доверительный разговор».
«Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о Нормандском формате, будут говорить о Северном потоке – 2, будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину», – пояснил Кулеба.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поддержать Киев вооружениями, в том числе предоставив патрульные катера, винтовки, средства радиосвязи и БТР.
Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,НАТО,Киев,Украина,Германия,
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