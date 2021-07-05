"Великан и карлик": в ВСУ призвали не провоцировать Москву

Мартиросян также добавил, что Украине не стоит хвастаться, что у нее что-то есть, и задался риторическим вопросом, кого хотят обмануть в Киеве. При этом на Украине, по его мнению, стало слишком много «умных», которые «с подхалимством» рассуждают о любви к своей стране и ненависти к России.