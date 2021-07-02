Путин напугал британцев «глубоководным монстром»

Британский таблоид Daily Star рассказал , что после «игры мускулами» в отношении британского эсминца Россия представила свое новейшее, «странное и пугающее» оружие - огромную атомную подлодку «Белгород».

Фото: РИА Новости РИА Новости

23 июня британский эсминец Defender оказался слишком близко к Крыму и российские корабли береговой охраны обстреляли его предупредительными зарядами. Информация об испытаниях подлодки появилась через несколько дней после инцидента. По данным https://tass.ru/armiya-i-opk/11758463 ТАСС, субмарина проекта 09852 вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 25 июня.

После завершения заводских начнутся государственные испытания, а в конце 2021 года «Белгород» должны передать военным.

Daily Star назвала подлодку «глубоководным чудовищем» президента России Владимира Путина . Длина субмарины - более 180 метров, она оснащена роботизированным вооружением и ядерными подводными беспилотниками «Посейдон».