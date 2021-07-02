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Путин напугал британцев «глубоководным монстром»

Мария Иванова
14 минут назад
Британский таблоид Daily Star рассказал, что после «игры мускулами» в отношении британского эсминца Россия представила свое новейшее, «странное и пугающее» оружие - огромную атомную подлодку «Белгород».
Путин напугал британцев «глубоководным монстром»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
23 июня британский эсминец Defender оказался слишком близко к Крыму и российские корабли береговой охраны обстреляли его предупредительными зарядами. Информация об испытаниях подлодки появилась через несколько дней после инцидента. По данным https://tass.ru/armiya-i-opk/11758463 ТАСС, субмарина проекта 09852 вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 25 июня.
После завершения заводских начнутся государственные испытания, а в конце 2021 года «Белгород» должны передать военным.
Daily Star назвала подлодку «глубоководным чудовищем» президента России Владимира Путина. Длина субмарины - более 180 метров, она оснащена роботизированным вооружением и ядерными подводными беспилотниками «Посейдон».
Daily Star отмечает, что Россия и до этого создавала «дикое» оружие: к примеру, «безумный самолет», спроектированный в 1970-х годах и получивший название «Каспийский монстр». Гигантский экраноплан класса «Лунь» был больше реактивного самолета.
Армия,Владимир Путин,Газета Daily Star,Россия,
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