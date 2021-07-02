"У них нет шансов на успех": Глава МИД Украины о России в случае конфликта с НАТО

По мнению Кулебы, Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря.

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«Но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать то здесь, то там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у них нет шансов на успех в ней», — заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что если Североатлантический альянс не будет предпринимать никаких действий, Россия значительно усилит контроль над Черным морем и влияние в регионе.

«Это означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО», — сказал министр.

Россия задействовала весь состав Черноморского флота из-за военных учений Sea Breeze 2021, в котором участвуют Украина и страны НАТО. Об этом заявил представитель главного управления разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий , передаёт РИА «Новый День».

Он отметил, что Россия показывает всему миру свои «агрессивные намерения».

Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе, — подчеркнул Скибицкий.

Представитель Минобороны Украины считает, что российский флот уступает силам союзников Украины в Чёрном море.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

На фоне действий России НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море, заявил спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай

Во время визита в Тбилиси он подчеркнул «твердость» НАТО в вопросах «свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина». Аппатурай утверждает, что Россия якобы «продолжает дестабилизацию региона», а размещение в Крыму российских вооружений «осложняет свободу судоходства» передает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.

Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.

Джон Кирби. Проходящие сейчас на Украине военные учения «Си Бриз-2021» поддерживают безопасность в регионе и только, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона

Заявление представителя Вашингтона цитируют 30 июня центральные украинские СМИ.

«Учения направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров. Морские учения в международных водах не содержат никаких провокаций», — отметил Кирби.

Вместе с тем, представитель Пентагона добавил, что сначала участники будут действовать по заранее разработанному сценарию — «чтобы улучшить осведомленность относительно моря», а затем перейдут к «непрописанному сценарию» — «по тестированию динамических морских возможностей участников». Других подробностей Кирби не уточнил.

На Смоленской площади убеждены, что военно-морские учения НАТО Sea Breeze-2021 в Черном море имеют явный антироссийский подтекст. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает у нас соответствующую реакцию", - сообщила Захарова. По словам дипломата, Вашингтон вместе с союзниками превращает черноморскую акваторию "из пространства сотрудничества в зону силового противостояния". "Делается это намеренно для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу", - заключила Захарова.

Ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые проводятся в рамках украино-американского "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений", стартовали в Черном море 28 июня и продлятся до 10 июля. В них участвуют более военных 30 кораблей и около 5 тысяч моряков из разных стран, включая саму Украину, США, Британию, Канаду, Нидерланды, Болгарию, Грецию, Латвию.

Десятки единиц боевой техники, включая 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" приняли участие в учебной проверке на территории Крыма. Тренировки сил ПВО начались на фоне стартовавших в северо-западной части Черного моря учений стран НАТО Sea Breeze-2021. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В это же время в учебной проверке на территории Крыма и акватории Черного моря задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Средства противовоздушной обороны российских военных провели проверку готовности своих дежурных сил. При этом военные отрабатывали действия в максимально затрудненных для себя условиях.

"Авиация выполняла задачу, как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО, - говорится в сообщении. - Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям".

Экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота России провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач, сообщает пресс-служба флота.

«Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Корабли отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта на плав с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям, в том числе по макетам плавающих морских мин.

«Все цели были успешно поражены», – подчеркнули в пресс-службе. Во время учений район стрельб был закрыт для гражданского судоходства.

В пресс-службе сообщили также, что вертолеты Ка-27М из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по обнаружению подводной лодки условного противника.

В роли противника задействовали подводную лодку «Колпино». Вертолетами использовалась радиолокационная командно-тактическая система, акустическая составляющая которой способна обнаруживать, классифицировать и определять координаты различных подводных целей.