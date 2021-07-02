Экспорт российских ударных беспилотников начнется в 2022 году

"Орион" - средневысотный ударный беспилотник, отличается большой продолжительностью полета - может находиться в воздухе до одних суток, на высоте - до семи километров. Способен уничтожить как технику, так объекты и живую силу. Его максимальная взлетная масса - 1150 килограммов, крейсерская скорость - 200 километров в час. Боевая нагрузка - 200 килограммов.