Экспорт российских ударных беспилотников начнется в 2022 году

Об этом РИА Новости
сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области. Запуск самого завода запланирован на ноябрь 2021 года. Он будет экологически чистым и бесшумным с площадью 45 тысяч квадратных метров. Как сообщала пресс-служба
"Кронштадта", завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов построят в подмосковной Дубне в рекордно короткие сроки. И уже начали набор специалистов на предприятие. Их потребуется не менее полутора тысяч, 500 человек пригласят на работу в ближайшие месяцы.