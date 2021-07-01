Тотальная война: Турция объяснила провокацию с эсминцем в Крыму

США и Великобритания не стремятся к тотальной войне в Черном море, их истинный умысел — спровоцировать инцидент, который выставит Россию в качестве страны-агрессора. Такие причины действий двух стран в регионе раскрыл профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары, в беседе с «Лентой.ру».

«В таком случае страны, которые сотрудничают с Россией, такие как Германия и Турция среди стран НАТО, также смогут отдалиться от России под давлением», — подчеркнул Йылмаз. Эксперт отметил, что кризис в Черноморском регионе только начался и не исключено, что действия США и Великобритании в Черном и Азовском морях могут привести к эскалации в регионе и даже ограниченному военному конфликту. По его словам, Турцию не устраивает то, что страны, которые не омывает Черное море, проявляют активность в этом регионе.

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23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Мир не стоял на пороге третьей мировой войны, когда британский эсминец совершил провокацию у берегов Крыма , но это была неудачная провокация, которая преследовала как военную, так и политическую цель. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

"Это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это провокация. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами», — заявил Путин.



«Британец зашёл в наши террводы днём, а ещё рано утром, в 7:30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции залетел американский разведывательный стратегический самолёт. Мне докладывали об этом, конечно, я хорошо знаю. Если бог даст памяти — бортовой номер 063/9792», — указал президент.

В России хорошо самолёт видели, за ним наблюдали.

«Эсминец зашёл, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает — мы это видели и знали, потому давали такую информацию, которую считали нужной», — отметил Путин.

Второй аспект провокации состоит в политической составляющей.

«Только что состоялась встреча в Женеве. Спрашивается, а зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это всё делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что без уважения относятся к выбору крымчан, они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?» — добавил Путин.

Цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Такое заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала на регулярном брифинге в среду, отвечая на вопрос о словах президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.

Ранее в среду российский лидер во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами". Путин отметил, что британский эсминец зашел в российские территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из натовских военных аэродромов Греции, с Крита взлетел американский разведывательный стратегический самолет.

"Координировались ли США с британским кораблем? И было ли это, как сказал Путин, провокацией?" - спросили у Псаки во время брифинга. "У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердить", - ответила пресс-секретарь Белого дома, предложив журналисту обращаться за "какой-либо конкретикой" в Пентагон. "Как отметил президент [США Джо Байден], <...> когда он всего несколько недель назад участвовал в саммите [в Женеве], наша цель, <...> конечно, - это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ. <...> Он [Байден] объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию", - добавила Псаки.

Представитель британского премьера Бориса Джонсона прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма. В королевстве снова сказали, что корабль действовал в соответствии с нормами международного права. Об этом пишет агентство Reuters.

Представитель Джонсона, комментируя высказывание Путина, вновь повторил британскую позицию по указанному эпизоду.

Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом, — подчеркнул он.

Военные ВМФ РФ были бы вынуждены действовать более жестко, если бы британский эсминец не покинул территориальные воды России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что корабль ВМС Великобритании пересек российскую границу в Черном море. Капитан эсминца после предупредительного огня все же развернул судно.

"А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно", — подчеркнул представитель Кремля.

В ходе прямой линии 30 июня Путин назвал нарушение морской границы России эсминцем ВМС Британии Defender совместной операцией Великобритании и США. Как заявил президент, британский корабль сопровождал американский самолет-разведчик. При этом Путин озвучил бортовой номер воздушного судна, чем подтвердил свои слова.

Военный аналитик Коротченко считает операцию Лондона и Вашингтона «двухходовочкой», в ходе которой эсминец должен был обозначить российские системы для американского разведчика. Дело в том, что при нарушении границ обычно приводят в состояние повышенной боеготовности системы боевого управления, радиоэлектронные средства, посты ПВО и другие элементы первой линии защиты от внешних угроз. Но поскольку Москва знала о провокации, никаких данных Пентагон получить так и не смог.

При этом Коротченко подчеркнул, что в словах Путина прослеживается жесткое предупреждение в адрес западных военных. Неочевидный сигнал можно было обнаружить в словах о том, что в случае уничтожения эсминца Defender Запад не рискнет начать войну с такой мощной страной, как Россия, пишет «Экономика сегодня».

«Главный посыл — будем топить. Западным партнерам надо еще раз внимательно проанализировать, что с ними будет, если подобные провокации продолжатся. Их будут топить залпом противокорабельных ракет. А последствия будет расхлебывать Борис Джонсон. Пусть объясняет женам и родным моряков, которые могут пострадать, какую цену и за чьи амбиции они заплатили», — отметил эксперт.