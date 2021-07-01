Китайский ракетный город заметили со спутника

Целый ракетный город возводится в пустыне провинции Ганьсу, его площадь сотни квадратных километров. Исследователи насчитали 119 стартовых позиций для МБР - предположительно DF-41, - и командный пункт. Стройплощадки находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Многие скрыты под большими куполами - обычная практика при возведении военных объектов в КНР.

Правда, баллистические ракеты могут находиться не во всех шахтах, часть их, вероятно, будет использоваться как ложные цели, уточнил эксперт. Во время холодной войны США применяли схожую тактику, постоянно перемещая свою МБР по сложному алгоритму.