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Китайский ракетный город заметили со спутника

Российская Газета
1 час назад
Американский эксперт в области стратегических вооружений заметил на спутниковых снимках пустыни на севере Китая признаки строительства грандиозного позиционного района для пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.
Китайский ракетный город заметили со спутника
Фото: РГРГ
Целый ракетный город возводится в пустыне провинции Ганьсу, его площадь сотни квадратных километров. Исследователи насчитали 119 стартовых позиций для МБР - предположительно DF-41, - и командный пункт. Стройплощадки находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Многие скрыты под большими куполами - обычная практика при возведении военных объектов в КНР.
- Основные земляные объекты начались в январе 2021 года. Если к этому позиционному району добавить пусковые шахты, строящиеся в других областях Китая, их общее число возрастет до 145, - цитирует Washington Post Джеффри Льюиса, специалиста по ядерному арсеналу Китая. Масштабы военного строительства в КНР он охарактеризовал как "невероятные".
Правда, баллистические ракеты могут находиться не во всех шахтах, часть их, вероятно, будет использоваться как ложные цели, уточнил эксперт. Во время холодной войны США применяли схожую тактику, постоянно перемещая свою МБР по сложному алгоритму.
- Китай расширяет свои ядерные силы в качестве сдерживающего фактора, способного пережить первый удар США и нанести свой - в количестве, достаточном для преодоления американской противоракетной обороны, - считает Льюис.
Армия,Джеффри Льюис,Washington Post,Китай,
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