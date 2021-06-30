Россия направила в Грецию самолет-амфибию

«Соответствующий договор между министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО «Ил» был официально подписан в Афинах», – рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Как уточнили Ростехе, в ходе полетов планируется отработать новые методики забора и сброса воды на очаги возгорания в предельных гидрометеорологических условиях.
Отмечается, что в 2020 году Ростех впервые реализовал контракт по оказанию услуг по пожаротушению с зарубежным заказчиком.
Напомним, что в прошлом году, два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории страны.