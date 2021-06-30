Россия направила в Грецию самолет-амфибию

Самолет российского производства амфибия Бе-200ЧС приземлился в Греции для участия в тушении лесных пожаров на территории страны, сообщили в пресс-службе Ростеха.

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«Соответствующий договор между министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО «Ил» был официально подписан в Афинах», – рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Как уточнили Ростехе, в ходе полетов планируется отработать новые методики забора и сброса воды на очаги возгорания в предельных гидрометеорологических условиях.

Отмечается, что в 2020 году Ростех впервые реализовал контракт по оказанию услуг по пожаротушению с зарубежным заказчиком.