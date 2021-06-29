Зловещий знак для Лондона: Forbes о действиях РФ в ситуации с Defender

Возглавляемая Queen Elizabeth британская авианосная группа сейчас находится в Средиземном море, достаточно близко к району российских учений.

Издание отмечает, что МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — это потенциально мощная противокорабельная ударная сила. Однако переброска российских истребителей в Сирию могла быть вызвана испытаниями вооружений.