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Зловещий знак для Лондона: Forbes оценил действия РФ в ситуации с Defender

News.ru
1 час назад
Сверхзвуковые истребители МиГ-31К, переброшенные в Сирию, могут угрожать кораблям Великобритании в Средиземном море. При этом предупредительный огонь военных России в сторону эсминца Defender можно назвать «зловещим знаком», сообщает Forbes.
Зловещий знак для Лондона: Forbes о действиях РФ в ситуации с Defender
Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look PressRob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Я думаю, что теперь, после инцидента с Defender более вероятно, что Россия готова быть более агрессивной с британским авианосцем Queen Elizabeth и, возможно, имитировать авианосные удары, — заявил журналу эксперт Роб Ли.
Возглавляемая Queen Elizabeth британская авианосная группа сейчас находится в Средиземном море, достаточно близко к району российских учений.
Издание отмечает, что МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — это потенциально мощная противокорабельная ударная сила. Однако переброска российских истребителей в Сирию могла быть вызвана испытаниями вооружений.
Ранее стало известно, что у британского эсминца HMS Defender не будет никаких шансов в противостоянии с Черноморским флотом РФ. Об этом заявил капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. Он считает, что одного бомбардировщика Су-24М может хватить, чтобы потопить европейское судно. Исход встречи эсминца и российских самолётов окажется не в пользу англичан.
Армия,Константин Сивков,Роб Ли,Forbes,Россия,Соединенное Королевство,Сирийская Арабская Республика,
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