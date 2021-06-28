"США создают такую же": Эксперт о запущенной с Плесецка ракете

"Существуют жидкостные ракеты и твердотопливные. Ракета Московского института теплотехники — твердотопливная. Я предполагаю, что это ракета, которая создаётся для боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». Ранее заявлялось о его создании. При этом, как говорят, в государственной программе вооружений средства на него не заложены.
В зависимости от того, как будут складываться отношения между Россией и США, как будут идти переговоры о стратегической стабильности, ограничении стратегических наступательных вооружений, будут ли американцы разворачивать свои ракеты средней дальности в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия будет реагировать. В ответ на действия американцев мы будем размещать ракеты средней дальности в европейской или азиатской части страны, о чем предупреждал Владимир Владимирович Путин.
Американцы уже создают такую же ракету. Они еще в 2019 году заложили в бюджет Пентагона более 50 миллионов долларов на разработку аналогичной ракеты средней дальности. При этом подобные ракеты у США уже есть. Это «Томагавки», которые, в частности, могут быть поставлены в пусковые стаканы системы ПРО в Румынии и в Польше. Они же стоят у американцев на кораблях класса "Арли Бёрк".
Поэтому мы, чтобы нейтрализовать гонку вооружений, создаём свою ракету. Но пока мы не знаем её точных параметров. Можно предположить, что это ракета для БЖРК, либо ракета "Курьер", которая создавалась в Советском союзе, но не была запущена в серию и не была принята в войска. У этой ракеты небольшой радиус действия.
Важно, чтобы испытанная в Плесецке ракета была способна преодолеть перспективные и современные системы противоракетной обороны, летать с непредсказуемой траекторией, совершая маневры в воздухе. Не исключено также, что эта ракета может быть основой для гиперзвукового блока, такого как "Авангард", — сказал эксперт.