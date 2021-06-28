США нанесли удары по складам в Ираке и Сирии

Соответствующее распоряжение дал американский президент Джо Байден, после чего вооруженные силы нанесли удары по объектам, которые использовались группировками, поддерживаемыми Ираном.
"Целью были объекты, которые использовались группировками, ответственными за недавние атаки в отношении интересов США в Ираке, в частности они были нанесены по складам в двух местах в Сирии и одном — в Ираке", — сказал Блинкен.
Дипломат подчеркнул, что американский лидер "полностью готов" защищать интересы Вашингтона.
Ранее СМИ писали, что в результате одного из авиаударов, которые были нанесены ВВС Соединенных Штатов в пограничном районе Ирака и Сирии, скончался ребенок, а также были ранены три мирных жителя.