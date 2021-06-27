Секреты на остановке: британцы увидели «русский след» в утечке данных по эсминцу

Жители Великобритании прокомментировали сообщения СМИ о том, что секретные документы, касающиеся вторжения эсминца Defender в акваторию Чёрного моря, были найдены на автобусной остановке в Лондоне. Они предположили, что это дело рук русских, сообщает Dailymail.

Фото: royalnavy.mod.uk royalnavy.mod.uk

Издание опубликовало подборку высказываний британцев на данную тему, среди которых преобладают шуточные.

Это русский парень распечатал и выбросил, как какую-то бредятину, — предположил один из комментаторов под ником Dutchy Boy.

Другой отметил, что секретные документы — «не самая странная вещь, найденная на автобусной остановке. Его поддержал Correction Run, рассказал, что однажды нашёл на остановке несъеденный кебаб.

Британцы отметили, что ситуация напоминает фильмы про мистера Бина. По их словам, Лондону необходимо пересмотреть «классификацию безопасности».

Некоторые комментаторы были настроены более серьёзно. Они отметили, что Великобритания спровоцировала Россию и это может привести к войне.