Россию призвали готовиться к войне с тысячами исламистов

Активность боевиков «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) на границе с Таджикистаном и усиление влияния экстремистских организаций в бывших советских республиках вынуждает Россию готовиться к боевым столкновениям. Об этом заявил военный публицист Сергей Ищенко в своей колонке в «Свободной прессе».

Фото: EPA/SAOOD REHMAN EPA/SAOOD REHMAN

«Что особенно тревожно для России — ожесточенная стрельба идет уже в трех часах езды от Душанбе. То есть — на самой кромке таджикско-афганского рубежа и в считанных километрах от 201-й военной базы Вооруженных сил РФ», - пишет публицист.

По его мнению, «со стороны Москвы было бы верхом политического легкомыслия прямо сегодня не готовиться к точно таким же, как в Сирии, боевым столкновениям с многотысячными бандами исламистов и на этом стратегическом направлении».

Военный эксперт обратил внимание, что в Минобороны России стали менять стратегию снабжения техникой Центрального военного округа, в состав которого входит 201-я военная база, базирующаяся в Таджикистане.

«Если еще недавно части и соединения ЦВО снабжались новой боевой техникой по остаточному принципу (предпочтение в Москве отдавалось Южному и Западному военным округам), то отныне все будет, похоже, по-другому», — добавил Ищенко, напомнив слова министра обороны России Сергея Шойгу, который пообещал выделить до конца 2021 года ЦВО 1200 единиц модернизированной боевой техники.

С 24 июня талибы начали осаду Мазари-Шарифа — важнейшего транспортного узла между северными провинциями Афганистана и соседними центрально-азиатскими странами, в первую очередь — с Узбекистаном и Таджикистаном.