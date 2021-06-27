Шойгу срочно обратился к Путину по поводу британского эсминца

Глава Минобороны Шойгу обратился к президенту России Владимиру Путину со срочным докладом из-за подошедшего к Крыму британского эсминца «Дефендер». Кадры обращения министра показали в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Владимир Владимирович, у меня есть один достаточно срочный доклад». – говорит Шойгу по видеоконференцсвязи.
«Я сейчас вам перезвоню», - отвечает Путин.
После этого журналистов просят выйти из кабинета главы государства.
Телеканал уточняет, что кадры сняты в минувшую среду, именно в те минуты, когда происходила провокация в Черном море.
В среду британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российские пограничники и летчики после неоднократных предупреждений открыли предупредительную стрельбу и выполнили предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.
В Лондоне заявили, что эсминец действовал намеренно, и Британия не признает российский суверенитет над Крымом. После этого в МИД РФ не исключили, что при следующем вторжении на территорию РФ российские военные откроют огонь по кораблю-нарушителю.