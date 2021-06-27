Шойгу срочно обратился к Путину по поводу британского эсминца

Глава Минобороны Шойгу обратился к президенту России Владимиру Путину со срочным докладом из-за подошедшего к Крыму британского эсминца «Дефендер». Кадры обращения министра показали в анонсе программы « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Владимир Владимирович, у меня есть один достаточно срочный доклад». – говорит Шойгу по видеоконференцсвязи.



«Я сейчас вам перезвоню», - отвечает Путин.

После этого журналистов просят выйти из кабинета главы государства.

Телеканал уточняет, что кадры сняты в минувшую среду, именно в те минуты, когда происходила провокация в Черном море.

В среду британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российские пограничники и летчики после неоднократных предупреждений открыли предупредительную стрельбу и выполнили предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.