«Приоритетная цель для «Искандеров»: зачем США база ПРО в Польше

Соединенные Штаты приступили к размещению элементов системы Aegis Ashore на создаваемой на севере Польши в Редзиково базе противоракетной обороны. «Газета.Ru» разбиралась с деталями развертывания вооружения на территории этого восточноевропейского государства.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным Агентства по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA), в марте в Редзиково уже были проверены на функционирование РЛС AN/SPY-1D (V) и система управления огнем. Строительство базы ПРО завершится в 2022 году. Отмечается, что проект уже готов примерно на 95%.

Видео дня

Радиолокатор AN/SPY-1 представляет собой многофункциональную трехкоординатную РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой. Эта станция является основой боевой информационно-управляющей системы Aegis. Локатор осуществляет поиск по азимуту и углу места, захват, опознавание и сопровождение целей, управление противоракетами на стартовом и маршевом участке траектории.

Долгий путь

Сроки сдачи в эксплуатацию объекта ПРО в Редзиково неоднократно переносились. Первоначально предполагалось ввести противоракетный комплекс (ПРК) Aegis Ashore в Польше в эксплуатацию ко второй половине 2018 года.

Однако запуск объекта вначале был отложен до 2020 календарного года из-за проблем с подрядчиком, нанятым в Польше для строительства объекта. Более того, график строительства польского Aegis Ashore существенно сдвинулся из-за плохой погоды и проблем с увеличением численности рабочей силы, а также других ресурсов для выполнения всех необходимых работ.

Бюджет на 2021 финансовый год, опубликованный 10 февраля, показал, что Агентству по ПРО США потребуются дополнительные $96 млн на финансирование только поддержания систем Aegis Ashore, которые находятся в защитных контейнерах с контролируемой аппаратурой.

В Соединенных Штатах в конечном счете рассчитывают выйти на завершение строительства объекта раньше, чем установленная на 2022 год дата постановки Aegis Ashore на боевое дежурство.

Для чего Aegis нужен в Польше?

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, сопровождения и перехвата боевых блоков баллистических ракет. В США считают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что эта база будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В 2016 году в районе Девеселу в Румынии уже начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis в Европе.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

«Система ПРО Aegis Ashore сможет до определенной степени гарантировать защиту только от ограниченных по масштабу ракетных ударов. В случае гипотетического обмена массированными ракетно-ядерными ударами между Соединенными и Штатами и Российской Федерацией никакая система ПРО не поможет. От российских планирующих гиперзвуковых блоков «Авангард» пока еще вообще нет эффективных методов защиты», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Переживать ли России?

Развертывание системы ПРО Aegis Ashore на территории Польши вызывает значительные опасения у России. Все дело в том, что пусковая установка Мк41 может быть оперативно переснаряжена с противоракет SM-3 на стратегические крылатые ракеты Tomahawk, предназначенные для удара по наземным объектам.

Возникает вопрос — а что же делать в этом случае Российской Федерации, поскольку подобные трансформации берегового Aegis в Польше создают непосредственную и реальную угрозу национальной безопасности нашей страны.

В Польше должны понимать, что в случае гипотетического военного конфликта между Россией и НАТО база ПРО в Редзиково станет объектом первого ядерного удара.

Если в начале военного противоборства будет краткосрочный период применения только конвенциональных видов оружия, то по объекту в Северной Польше (а он в любом случае будет находиться в списке первоочередных объектов для поражения) может быть нанесен удар крылатыми ракетами воздушного (типа Х-101) и морского базирования («Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ»). Наконец, польский Aegis Ashore будет приоритетной целью для бригад оперативно-тактического-ракетного комплекса «Искандер-М».

Как работает Aegis Ashore

Размещаемая в Польше база ПРО представляет собой наземный вариант базирования американских противоракет SM-3 и их модификаций. Aegis Ashore — это версия корабельной системы Aegis, состоящей на вооружении ВМС США. Часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику, с Aegis Ashore при развертывании в наземном варианте демонтируется. Стальное сооружение высотой в четыре этажа весит около 900 тонн и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа Ticonderoga. Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры. Aegis Ashore состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет Standard SM-3.

УВП Mk41 на сухопутной версии корабельного Aegis (Mark 41 Vertical Launching System) представляет собой унифицированную корабельную установку вертикального пуска для управляемых ракет. Она применяется на кораблях ВМС США и других дружественных Вашингтону стран для запуска ракет Standart SM-2, SM-3 и SM-6, ASROC, ESSM и Tomahawk.

К примеру, SM-3 Block IIA — версия американских противоракет с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой бортовой аппаратурой, с высокими возможностями по селекции ложных целей. SM-3 Block IIA имеет увеличенную дальность действия и скорость полета в сравнении с предыдущими модификациями. Скорость полета изделия составляет до 4,5 км/с, а предельная дальность поражения цели — 2,7 тыс. км. Изделие разработано с целью обеспечения возможностей по перехвату межконтинентальных баллистических ракет.

Генерал-лейтенант Валерий Запаренко отмечает, что точных данных об эффективности Aegis Ashore, а равно как помехоустойчивости системы нет.

Пока система продемонстрировала перехваты боевых блоков баллистических ракет только в полигонных условиях, да и то — далеко не каждый пуск был успешным.

Казалось, можно было бы проверить эффективность корабельных Aegis при пусках баллистических ракет с территории Северной Кореи, тем более изделия Ким Чен Ына пролетали над территорией союзника США — Японии. Однако в Соединенных Штатах не пошли на подобный шаг. То ли опасались еще больше разозлить непредсказуемого северокорейского лидера, то ли дискредитации своей системы ПРО в условиях, максимально приближенных к боевым.