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"Ну, нафиг. Ухожу в фермеры": как русские напугали британских моряков

Елена Прошина
32 минуты назад
Канал BBC выложил в интернет видео с доказательством того, как русские пограничники испугали британских моряков. Кадры свидетельствуют о том, что русские не один раз предупреждали британский эсминец, чтобы тот сменил курс. Корреспондент RT Алексей Репин отметил, комментируя видео англоязычного телеканала, что после инцидента на месте капитана эсминца он бы уже уволился: "Ну, нафиг. Ухожу в фермеры".
"Ну, нафиг. Ухожу в фермеры": как русские напугали британских моряков
Фото: ТАССТАСС
Специальный корреспондент RT Алексей Репин дал комментарий по видео, где представители пограничной службы выносят предупреждение британским морякам по поводу того, что вынуждены будут стрелять, если те не покинут территориальные воды РФ.
Журналист высказал предположение, чем именно могли впечатлить российские пограничники британцев.
"Суровость российских погранцов может переплюнуть только суровость их английского акцента. Если бы я находился на месте капитана британского эсминца, то уже подал бы заявление об увольнении в штаб Военно-морских сил", - шутливо написал он.
По предположению корреспондента, это должно было испугать британцев: если эти русские таким образом ведут разговор, как же они могут воевать? При этом журналист подчеркнул, что выводы капитана должны были быть однозначными: "Ну, нафиг. Ухожу в фермеры".
Напомним, что речь идет о произошедшем 23 июня инциденте. Британский военный корабль тогда допустил вход в территориальные воды РФ вблизи Крыма. Российские корабли и лайнеры дали по судну ряд предупредительных выстрелов, после чего британский эсминец не оставил незаконно пересеченную территорию.
Армия,Алексей Репин,
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