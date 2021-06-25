Беспилотник «Альтиус» впервые применил оружие

По словам собеседника, в ходе летных испытаний на одном из военных полигонов впервые был нанесен бомбовый удар по наземным мишеням. Источник добавил, что за текущее лето планируется выполнить «серию испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов».
Согласно собеседнику, «Альтиус» использует тот же универсальный комплекс вооружения, включающий свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты, который задействован на ударных БПЛА «Иноходец».
Согласно открытым данным, масса «Альтиуса» оценивается в шесть тонн, еще две тонны может занять ракетно-бомбовое вооружение.