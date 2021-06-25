Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации?

В четверг на девятой Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза России Николай Патрушев сосредоточился на резком ухудшении ситуации в Афганистане, откуда уже в начале осени должен завершиться вывод американских войск – спустя двадцать лет после вторжения в ответ на теракты 11 сентября. Патрушев надеется, что США и НАТО не откажутся от обещаний «по оказанию афганскому правительству финансовой помощи, поддержке местных сил безопасности, обеспечению работы международного аэропорта Кабула и решению других первоочередных задач».

Деградация обстановки в Афганистане, подчеркнул Патрушев, будет способствовать росту внутренней террористической угрозы и объемов производства наркотиков. Наркотрафик из страны увеличился в сорок раз за время пребывания в стране западного контингента.

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан» (деятельность организации запрещена на территории России), которые уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Одним из успехов талибов стал захват на этой неделе ключевого района в северной провинции Кундуз . Также боевики после часа боев взяли под контроль пограничный поселок и речной порт Шерхан-Бандар на границе с Таджикистаном.

Не спокойно и на границе с Узбекистаном. По сообщению МИД страны, более полусотни афганских пограничников и вооруженных бойцов местного ополчения перешли на этой неделе афгано-узбекскую границу в районе уезда Шортепа. Как заявляют в Ташкенте, «после проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину». Этим событиям предшествовал осуществленный 22 июня захват «Талибаном» перехода на афгано-таджикской границе.

В четверг Узбекистан начал внезапную проверку боеготовности своих войск. В частности, в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. А на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов пройдут батальонные тактические учения. Отметим, что вслед за Ташкентом оборону границы усиливает и Тегеран. По неподтвержденной информации, которая начала распространяться в Тelegram-каналах, иранцы уже перебрасывают на границу с Афганистаном тяжелую технику, включая танки Т-72С и БМП-2.

Российские специалисты тоже считают падение правящего в Афганистане режима делом кратчайшего времени – сразу после вывода американских войск. Бывший спецназовец ГРУ и ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков сравнил ситуацию с той, что сложилась после ухода советских войск в конце 80-х годов. «Я регулярно езжу в Афганистан и вижу, что большая часть страны уже перешла под контроль талибов. Они могут спокойно взять в «клещи» весь север страны. А правительственные войска просто капитулируют», – рассказал Шафиков.

Ситуация усугубляется тем, что в приграничной зоне племен пакистанские власти позволяют талибам формировать временные администрации, управлять отдельными городами и целыми районами. Это происходит с середины нулевых. Шафиков утверждает, что у «Талибана» нет серьезных противников в стране. Последние остатки Северного Альянса (объединение ряда полевых командиров Северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году) лишились своих лидеров и подорвали доверие населения к своим действиям. «Талибы представляют там единственную объединительную силу. Тем более, что они преодолели острые противоречия между пуштунами, таджиками и хазарейцами», – указал собеседник.

Шафиков считает, что «Талибан» вдобавок получает поддержку от Турции и, возможно, США.

«России в этой ситуации тоже надо искать выходы на руководителей «Талибана» и вести с ними переговоры», – полагает ветеран ГРУ.

По мнению руководителя научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексея Малашенко , талибы хотят создать свое национальное государство. Но после захвата власти, считает эксперт, они начнут воевать друг с другом, что станет очередным витком гражданской войны. «Возникнет умеренное «Исламское государство». Американцы не станут просто так давать Афганистану деньги. Соответственно, это будет малоустойчивая многовекторная система, бардак никуда не денется», – прогнозирует политолог.

При этом Малашенко считает угрозу Афганистана для соседей сильно преувеличенной. По его мнению, талибы «будут заняты созданием своего государства» и «вряд ли их интересы будут выходить далеко за пределы Афганистана».

Лучшим решением проблемы он считает оказание финансовой и гуманитарной помощи местному населению. «Нищий и вечно воюющий Афганистан никому не нужен, поэтому странам выгодно создать возможности для «самокормления» страны», – уверен эксперт. Он полагает, что в первую очередь такую помощь могут оказать Пакистан, Иран и Индия.

Россия тем временем планирует в ближайшее время обсудить обстановку со странами ОДКБ и приграничными с Афганистаном государствами.